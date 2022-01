Contundente respuesta de Paola Jara a quienes creen que la 'dejó el tren' para ser mamá

La cantante de música popular, Paola Jara , está en su hogar aislada debido a que hace algunos días salió positiva para COVID-19 .

En medio de sus días en casa, la artista sacó un rato para hablar con sus seguidores en las redes sociales a quienes les contó que su compromiso con el cantante Jessi Uribe sigue en pie y además respondió algunas dudas de sus fans.

Una usuaria de internet le escribió en la casilla de preguntas "¿Por qué no tuviste hijos?, ya se te hará tarde", a lo que Paola le respondió con unas palabras muy contundentes "¿Tarde para quién, para ti o para mí? Si es por mi edad, pues no sé. He visto mujeres mayores que yo teniendo hijos".

Y es que la artista contó hace algún tiempo que por el momento no quiere tener hijos ya que se quiere enfocar en su carrera artística, pero no dejó por sentado que nunca será mamá, y mucho menos ahora que está muy enamorada de su pareja Jessi Uribe y con quien en un futuro se casará.