Rosalía es una cantante, compositora, y productora española muy reconocida por su estilo musical urbano combinado con flamenco, lo que la ha llevado a lograr un gran reconocimiento, similar al de la colombiana Karol G , ya que son destacadas como unas de las más aclamadas en el género.

Y en medio del éxito y gran talento de las dos artistas, en más de una oportunidad han surgido rumores sobre su relación la cual no sería muy cercana y que, supuestamente, por el contrario, las cantantes trabajarían duramente para sobre salir, la una por encima de la otra; sin embargo, en otras tantas oportunidades, lo que se ha dicho es que ambas tienen unos estilos muy similares y ahora los relacionan hasta con el nuevo look.

Publicidad

Esta semana la cantante Karol G reveló ante sus seguidores el nuevo color de su cabello el cual sorprendiendo con un drástico paso de azul a rojo; y tan solo horas después de ser tendencia la bichota, apareció una imagen de Rosalía con un look también rojo.

Pues la española hace un día compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram en las que también luce con bastante estilo el color rojo de su cabello, después de tener un un tono negro. El cambio hizo recordar a sus seguidores que así lo tenía cuando lanzo el sencillo Chicken Teriyaki.

Al parecer, el pelo rojo está de moda y artistas de talla mundial se han venido sumando a la tonalidad de la pasión, calor, amor e inmortalidad. A lo que Rosalía no se quedó atrás y quiso trasmitir todo su fuego, aunque se desconoce de momento si es una foto reciente o de su look de hace unos años cuando ya lo tuvo de este tono.

Publicidad



Junto a las fotografías la cantante Rosalía escribió en la descripción un mensaje agradeciendo a sus fans y anunciando su presencia en nuevos lugares para dar un espectáculo de no olvidar.

“Muy agradecida por el cariño que me ha dado mi gente en mi país y y muy excited para lo próximo que se viene!! Latinoamérica y US es nada llega la motomamiiii”, escribió Rosalía.

Publicidad

Los comentarios por parte de seguidores de ambas cantantes no se hicieron esperar y destacaron lo bien que les luce a cada una el tono rojo; mientras que por otro lado no faltaron los usuarios que cuestionaron "¿quién copió a quién?", pues algunos aseguran que no se trata de simple coincidencia sino de una copia de look.