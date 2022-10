"Crecimos juntas": Diana Celis instaura demanda a su expareja Epa Colombia y da sus razones

Diana Celis, expareja de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, instauró una demanda contra la empresaria ante el juzgado 029 de familia en Bogotá, según el expediente, sería por la declaración de una unión marital de hecho.

La futbolista, que actualmente juega para el Santiago Morning de Chile, habría radicado el recurso jurídico el pasado 1 de julio, pero fue inadmitido, por lo que volvió a radicarse el 11 de agosto, siendo admitido el 16 del mismo mes.

La primera en referirse a la demanda fue Epa Colombia, quien en las últimas a través de sus redes aceptó que llegaron a una conciliación y le entregó varias propiedades a la deportista, además de dinero.

“Ella se quedó con la casa del Restrepo, que valió un montón de dinero, una suma de 500 millones, las dos motos, el carro y creo que yo obré super bien no me puedo quedar donde alguien no me está amando, ni respetando, y donde no me están apoyando a emprender”, reveló.

La empresaria además mencionó que aunque decidió conciliar, ella fue la única que "dio la cara" para emprender, según algunos usuarios, estaría refiriéndose a que la exjugadora del Santa Fe no le ayudó a forjar su fortuna; sin embargo, otros piensas lo contrario, pues la joven sí la habría apoyado en diferentes circunstancias.

Al respecto, Celis le salió al paso y se pronunció en sus historias de Instagram, dejando claro que durante la relación "crecieron juntas", así mismo, mencionó que fue su apoyo incluso durante el problema con TransMilenio.

"Siempre le deseo lo mejor para ella, siempre quiero que ella esté bien. (...) Crecimos juntas porque lo hicimos juntas, no fue solo usted", mencionó.

"Crecí y creció, crecimos juntas, las dos crecimos, aprendimos hacer mejores, yo aprendí de ella y ella de mí, trabajamos juntas. Me pregunto ahora en donde están esas palabras 'yo no sería nadie sin ti, tú eres mi apoyo, gracias por acompañarme siempre en las malas y buenas, te mereces todo porque estás conmigo desde cero' en donde están estas palabras. Te respeto y lo haré siempre pero te pido que me respetes ahora", escribió en sus últimas historias.

