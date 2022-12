Critican a Yina Calderón por hablar de amor propio con fotos “LLENA de cirugías”

Yina Calderón publicó una fotografía en Instagram por la que le llovieron algunas críticas.

La intención de la joven era incentivar el amor propio en sus seguidores, pero el problema que encontraron algunos es las cirugías que se ha hecho.

En los comentarios la trataron de incoherente por “predicar y no aplicar”, ya que habla de complejos y “está llena de cirugías”.

“Soy una mujer segura de mi misma y por ese motivo no me da miedo, ni me acompleja subir una foto regando la baba mientras duermo. Una mujer no siempre está full arreglada, todas tenemos nuestros momentos, cuando entiendas eso y no te acomplejes ese día serás una mujer empoderada”, fueron las palabras de Yina.

Cabe recordar que Calderón nunca ha ocultado las intervenciones quirúrgicas que se ha hecho, incluso ha mostrado imágenes de cómo le ha quedado el cuerpo momentos después de cada una de sus operaciones, entre ellas: aumento de labios, glúteos, senos, pómulos y otras más.

