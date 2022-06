Cuerpazo de Carolina Gómez se roba la atención en medio de bello paisaje

Una de las mujeres más hermosas que hay en Colombia es Carolina Gómez , quien sabe cómo robarse las miradas de sus millones de seguidores en las redes sociales.

La exreina de belleza se ha sabido ganar el cariño de sus fans con cada uno de sus papeles que ha realizado en diferentes telenovelas nacionales y además por su forma de ser.

Publicidad

Carolina Gómez es muy activa en sus redes en las que comparte contenido de todo tipo para así tener una relación aún más cercana con sus seguidores, por eso cada publicación que realiza cautiva las miradas de muchos.

Hace poco, ella publicó en su cuenta personal de Instagram, una foto con la que puso a volar la imaginación de los internautas al mostrar su espectacular cuerpo en vestido de baño.

La exreina aprovechó un hermoso atardecer para tomarse una foto mostrando sus curvas y dejando claro porque es una de las mujeres más bellas del país.

Junto a su posteo en la red social, Carolina Gómez escribió: "Atardeceres memorables. 🌅".

Publicidad

Hasta el momento su foto tiene más de 17 mil me gusta y miles de comentarios elogiándola por su belleza: "Que bella💕 Quiero tu cuerpo, pero me gusta mucho el pan.", "Cuánta belleza en una sola foto 😍", "Que paisaje más hermoso! Más sexy! Más sensual! Más erótico! No hay atardecer por bello que sea,que pueda opacar su hermosura!😍", "Que hacemos con tu belleza Carolina gomez? No sé puede! 💕", y muchos más.