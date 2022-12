¡Cumpleaños feliz! Laura Pausini LLORÓ cuando aparecieron sus padres de sorpresa

La cantante italiana Laura Pausini no pudo contener la emoción y las lágrimas cuando de sorpresa apareció su familia para celebrar con ella su cumpleaños.

Laura apareció por la puerta de un salón y se detuvo en medio de los aplausos cuando se dio cuenta que sus padres y amigos, a quienes no veía desde hace mucho tiempo, estaban presentes. Todos habían llegado para darle una fiesta sorpresa y la alegría no pudo ser mayor.

La cantante rompió en llanto cuando abrazó a su madre y el video quedó grabado en un emotivo video que publicó la artista en sus redes sociales.

"Este es el momento en el que descubro que mis padres y mis mejores amigas de la escuela me han sorprendido y han llegado a mi cumpleaños desde lejos. No he visto a mis padres en mucho tiempo, así que me emocioné mucho. ¡Ayer fue un hermoso cumpleaños!", escribió Laura en la publicación.