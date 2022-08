Daniella Álvarez comparte emotivo video en el que muestra que su novio Daniel Arenas es un príncipe

Como todo un príncipe de cuento de hadas se comporta el reconocido actor colombiano Daniel Arenas, quien actualmente sostiene una relación amorosa con la exreina y presentadora Daniela Álvarez, quien lamentablemente hace un tiempo perdió una de sus piernas por una isquemia.

Así quedó demostrado en un video que la mujer compartió en su cuenta oficial de Instagram, en el cual le agradeció a su novio por su disposición para ayudarla, y cuidarla durante el último viaje que realizaron al continente europeo, donde visitaron varias ciudades como París, Roma y hasta Venecia , donde pasearon en góndola pese a lo complicado que podía resultar para Daniela.

No obstante, todo parece indicar que en este caso aplicó perfectamente aquel dicho que enuncia que 'el amor todo lo puede', pues en el clip que Daniella compartió con todos sus seguidores quedó en evidencia que gracias a la ayuda de Daniel, todo fue posible.

“Montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir, pero ahí estás siempre tú. Gracias, amor lindo, por darme tu mano para levantarme cada mañana, sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura y por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no ¡Te amo y me haces feliz!”, escribió la exreina de belleza en su publicación.

Cabe resaltar que el video ha conmovido y recuperado las esperanzas en el amor de muchos, pues así lo han manifestado a través de diferentes comentarios en los que felicitan a la pareja y además halagan la caballerosidad del actor.

"No es fácil encontrar el amor en circunstancias “normales” pero Dios nos suele sorprender, con almas bellas como este ser que vino a complementar tu luz. Dios les multiplique la fuerza,el coraje y el AMOR", "ojalá existieran más hombres así como Daniel Arenas......linda pareja", "que lindo novio tienes ! Te lo mereces por esa actitud tan positiva que tienes siempre".

