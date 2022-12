¡De terror! Exparticipante de A Otro Nivel confesó que fue víctima de BRUJERÍA

Samuel Pérez, exparticipante de A Otro Nivel, confesó al programa La Red que se enamoró de una mujer que le doblaba en edad y que era muy hermosa. Sin embargo, la mujer, según afirma Pérez, se obsesionó con él y cuando la relación terminó comenzó a sentir malas energías.

"Yo me enamoré de ella, pero me sentía perseguido porque ella se volvió obsesiva. Entonces le dije que no podia seguir con esa relación y comenzó lo peor. En las noches comencé a sentir insomnio e intranquilidad", contó el cantante.

También aseguró que en las noches sentía que alguien tocaba sus partes íntimas y al principio lo relacionó a un sueño erótico. Sin embargo, todo se volvió más tortuoso.

"Yo empecé a sentir cosas muy reales, era como que alguien entraba a mi cuarto y me tacaba mis partes. Era tan real que llegaba a un climax que era chévere. Una noche abrí los ojos y vi a una mujer sentada en la esquina de mi cama que me miraba burlándose de mí y me puse a llorar para después salir corriendo", afirmó.

Asegura que su vida se volvió un infierno, durante unos tres meses, donde vivía constántemente esa situación. Pasado ese tiempo, intentó rehacer su vida con una mujer más joven, pero en la intimidad todo cambió porque empezó a sufrir de impotencia y los médicos no encontraban el origen de su problema.

Estas fueron las declaraciones que dio en el programa La Red



