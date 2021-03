“Dejemos de criticar al género”: Carolina Cruz respondió duro a quienes cuestionan su rol de madre

La presentadora Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores con una tierna imagen donde aparece lactando a Salvador y aprovechó la publicación para responderle a todas aquellas que la juzgan por su rol de madre.

Tras diversas críticas sobre su maternidad, la presentadora de 'Día a Día ' de Caracol Televisión respondió por medio de una publicación cómo se ha sentido tras ser madre y le pidió a las mujeres no ser tan duras con su mismo género, ya que que ninguna tiene que competir con otra por ser mejor madre, ni nada por el estilo.

Primero, Carolina habló de lo difícil, pero hermoso que ha sido para ella ser madre, al igual que nombrar varios de los interrogantes que le hacen comúnmente.

“Nada me he gozado más en este casi mes y medio que esta delicia de conexión única e irrepetible ¿Ha sido fácil? No. ¿Te sale mucha leche? Trato. ¿Lo vas a alimentar hasta cuándo? Hasta que DIOS quiera y yo pueda, dijo.

Asimismo, agregó: ¿Por qué por cesárea y no por parto natural?, ¿No sabes lo que es un sacrificio?, ¿Me hace mejor mamá parto natural?, ¿Quién mide quién es mejor mamá por eso? Yo me siento una súper mamá. Sufrir, llorar, gritar no hace que unas sean mejores que las otras, todas somos MAMÁS, así, en MAYÚSCULA”.

De igual manera, la modelo recalcó que usualmente suele recibir acusaciones por parte de la gente, quien la señala sin ni siquiera saber cómo se vive tras las puertas de su casa.

“¿Tienes quién te ayude en casa? Claro como tiene plata, eso no es esfuerzo. ¿Quién sabe cómo es mi vida? ¿Quién vive conmigo para afirmar cosas solo por ver un porcentaje de mi vida que comparto en redes sociales ?”, aseveró.

Finalmente, tras los groseros e incómodos interrogantes, Cruz decidió enviarles un mensaje a todas aquellas que se encargan de seguirla solo para criticarla y juzgarla, especialmente a todas aquellas mujeres que ya son madres.

“Las mujeres tenemos la horrible costumbre de juzgar a las otras como si tuvieran que vivir lo que nosotras vivimos para aplaudir sus vidas, dejemos de criticar a nuestro género. Somos dadoras de vida, cuando llegamos a este mundo no nos dividieron en grupos, las de parto natural, las de cesárea, las que dan leche, las que no para ver quien es mejor que la otra. Somos MAMÁS, MAMÁS y eso ya es una MARAVILLA. Aplausos para todas porque somos igual de valiosas en los ojos de los más importantes...nuestros hijos”, puntualizó.