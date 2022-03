Desempolvan video que revela estrecha relación entre J Balvin y Residente hace unos años

El cantante Residente lanzó hace poco una nueva canción titulada 'Sessions #49' con la que 'le tira duro' al artista paisa J Balvin , tema el cual ha causado mucha polémica en las redes sociales.

Por medio de un video que se viralizó rápidamente, René Pérez dice: "En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y, al final, le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el tema".

Recordemos que hace algunos meses los artistas tuvieron algunos encuentros molestos y hasta llegaron a mostrar en sus redes algunas conversaciones de chats discutiendo. A raíz de esta situación, J Balvin había anunciado que no sería más amigo del puertorriqueño.

En el pasado J Balvin y Residente fueron amigos

La relación entre J Balvin y Residente no fue mala siempre y así quedó claro después de que viralizara un video de YouTube en el que se ve que están los dos disfrutando en el año 2017 de los premios Latin Grammy, en los que estaban nominados juntos para dos categorías: mejor fusión/interpretación urbana y mejor canción urbana.

Allí se escucha a J Balvin decir "Estas son cosas que no se ve normalmente, el señor René un poco polémico, el maestro de reguetón siempre dando academia y el que esta siempre como con problemas de personalidad...", mientras se ríen y disfrutan del momento.