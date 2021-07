"Disfruto comiendo una mazamorra": Sara Uribe reaccionó a las críticas por sus 10 kilos de más

Sara Uribe sorprendió recientemente a sus seguidores tras decir que se sentía muy orgullosa de su cuerpo y todo lo que concierne con ella, luego de recibir varias críticas por haber subido algunos kilos de más.

A través de sus historias en Instagram , la modelo afirmó que ha ganado algo de peso y pues que no es perfecta. Sin embargo, con todo eso, se ama tal cual es.

De hecho, la presentadora expresó amar su celulitis, sus ojeras y todo lo que le ha pasado en la vida.

“Yo me siento feliz y afortunada y me aprendí a querer demasiado. Sin maquillaje, con ojeras, despeinada, con mis diez kilos de más, con mi celulitis, con todo lo que me ha pasado en la vida”, dijo.

De igual manera, Uribe aseguró que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, porque gracias a esas decisiones ha construido lo que hoy tiene.

“Me siento la mujer más orgullosa de mí misma, de lo que he construido, de lo que he logrado, de mi familia, de mi hogar, de todo”, agregó.

Asimismo, la presentadora confesó haber perdido el miedo a mostrarse tal cual es, a gritar o reírse cuando quiere.

“Ya no me da pena salir a la calle como una loca, gritar cuando quiero gritar, reírme cuando quiero reírme, emborracharme cuando quiero emborracharme”, manifestó.

Tras la publicación, cientos de internautas no pararon de elogiarla, pues según dijeron, la mujer sigue siendo bellísima con y sin maquillaje, con kilos y cosas de más, porque al final lo único importante que cuenta es que se ame a ella misma.

“La verdad estás bien Sara Uribe, a quien no le parezca que no te mire. La verdad tan flacas las personas no nos vemos tan bien, te admiro “, fue uno de los comentarios.