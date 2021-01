Disque respira: Adriana Lucía respondió a seguidora que criticó su abdomen en bikini

Adriana Lucía usó su cuenta en Instagram para compartir con sus seguidores el descanso que se dio junto a su familia en la playa. Con varias postales dejó ver el hermoso paisaje al que se fue a vacacionar.

Sin embargo, la cantante tuvo que responder a una usuaria de dicha red social que le dio ‘un consejo’, pero que sonó a crítica más que a cualquier otra cosa.

Adriana Lucía lució un bonito bikini con el que dejó ver su bonito cuerpo. Y aunque muchas la envidiaron y aplaudieron por mostrar si miedo su figura, la usuaria en cuestión escribió: “Relaja esa musculatura mujer! Respiraaaaaa! Como queriendo decir que la cantante estaba haciendo un gran esfuerzo por lucir bien.

Ante esto, la cantante cordobés respondió: “Qué horror estos comentarios tan absurdos y si siempre entre mujeres. Yo entreno todos los días de mi vida y tengo el abdomen marcado hace muchos años y lo hago por mí, no suelo ni mostrar. Mis costillas son salidas desde niña porque practiqué contorsionismo algunos años, amo mis costillas, así como son, costó años, pero las amo. Es obvio que tu comentario es ponzoñoso y aunque no me parece agradable, esto no me daña. Y tu descripción llena de paz y amor”.

El resto de comentarios en el mismo post fueron dirigidos a esa usuaria en especial y le pidieron a Adriana Lucía que ni se tomara el trabajo de responderle “a personas como esas”. Sin embargo, ella quiso resaltar la falta de empatía, solidaridad que hay entre las mismas mujeres que se atacan por todo.