Dos diagnósticos y La Segura no logra saber con exactitud qué es lo que tiene

En lo que va del año la creadora de contenido Natalia Segura, más conocida por todos como ' La Segura', se ha tenido que enfrentar a varios quebrantos de salud generados por los biopolímeros que hace un tiempo se inyecto en las pompis con el objetivo de que esta aumentara su tamaño.

El martirio de la joven empezó a finales del año pasado cuando empezó a padecer una serie de malestares de los cuales no tenía un diagnostico claro, sin embargo su intuición siempre le dijo que eran los biopolímeros. Los fuertes dolores de espalda eran tan fuertes, que llegó un punto en el que a la joven le costaba levantarse y caminar.

El desespero y la impotencia de no poder calmar sus dolencias ella mismo, la llevó a enfrentarse a una operación en la que la sustancia que se había inyectado en su cola fue retirada. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como ella esperaba y la herida se le infectó.

Por dicha razón la influencer tuvo que realizarse un tratamiento el cual consistía en ingerir unos medicamentos que la ayudarían a que la herida sanara más rápido pero, infortunadamente el cuerpo de 'La segura' no los procesó bien y en vez de darle una solución a su problema, generó otro; una intoxicación.

Fue así entonces como la creadora de contenido tuvo que dirigirse a la clínica de urgencias, ya que además de que sus dolores de espalda aún persistían, la intoxicación le generó un síndrome denominado serotoninérgico que le causó una clase de espasmos que no le permitían sentir sus piernas, ni podía caminar.

Ante tantos inconvenientes, 'La segura' quien inicialmente estaba muy optimista, declaró a través de sus redes sociales hace unos días que se sentía cansada de luchar pues no logra terminar de entender qué es lo que le está ocasionando tantos malestares.

“Me han dado los médicos 2 diagnósticos diferentes, no entiendo. Acabo de llegar de un procedimiento médico también, vamos a ver cómo me va, ya ni me hago falsas expectativas”, afirmó la influencer, en el último informe médico que le compartió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Así que todo parece estar como empezó.