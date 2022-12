El DRAMA que vive uno de los actores de La Gloria de Lucho por problemas de salud

El actor y presentador Daniel Rengifo de 25 años, que interpreta a Brayan en la Gloria de Lucho, lleva ya seis años luchando con distintas complicaciones de salud que lo han llevado a perder, incluso, capacidad visual.

Todo comenzó cuando Daniel se desempeñaba como presentador, de repente y en plena grabación uno de sus ojos se desvió por completo sin que él pudiera hacer algo al respecto. Además, una fuerte migraña lo aquejaba sin señales de mejoría.

Al acudir a un centro de salud y tras la realización de una resonancia magnética encontraron el tumor que le causaría más que un dolor de cabeza “No entendía qué me estaba pasando y resulta que el ojo derecho se me metió por completo, fue algo involuntario. Ese día salimos para la clínica porque, además, tenía mucha migraña. Luego de una resonancia se dieron cuenta de que tenía un tumor de siete centímetros en mi cabeza”, recordó el actor en una entrevista.

A raíz de la presencia del tumor, Daniel tuvo que ser operado dejando como recuerdo una cicatriz de lado a lado en su cabeza. También, tuvo que someterse a varias sesiones de quimioterapia y radioterapia. Según recuerda el actor, lo que más le dolía era su papá pues él estaba “destruido”.

Después de recibir los distintos tratamientos pertinentes, el joven actor logró continuar con salud su naciente carrera. Sin embargo, a dos años de la primera intervención el tumor regresó y tuvo que ir a cirugía una vez más. Desde entonces, su salud ha sido una montaña rusa, en el 2018 las migrañas volvieron más fuertes que nunca, ahora acompañadas de otro tumor y de una desviación en el ojo izquierdo, por lo cual tuvo que volver al quirófano por tercera vez.

“Para terminar de rematar, en marzo me dio una hidrocefalia, así que tuvieron que intervenir de nuevo para hacerme una derivación y ponerme una válvula que drenar el líquido cefalorraquídeo”, manifestó Daniel, quien en dicho momento empezó a perder visión llegando al punto de perderla por completo en el ojo izquierdo.

Daniel no puede leer ni escribir y tampoco reconoce el rostro de las personas “Es difícil acostumbrarte a que un día ves y al otro, de repente, ya no. Nadie nunca te prepara para perder la vista. Es duro darme cuenta que ya no soy totalmente independiente y que son pocas las cosas que puedo hacer solo”, aseguró el actor.

Daniel Rengifo se ha convertido en un ejemplo de lucha, pues a pesar de toda la adversidad que ha tenido que enfrentar en los últimos años sigue enfocando toda su energía a cumplir sus sueños haciendo lo que más le gusta. Toca piano, canta y toma clases de actuación y técnica vocal pue según señala “con una enfermedad no se acaba el mundo. Si yo he podido, cualquiera puede, porque todos somos iguales y si no aferramos a Dios, todo es posible”.

