El estafador de Tinder estuvo en Barranquilla y engañó a un médico

Imagina que tienes 12 millones de pesos, los cuales te roban sin violentarte o por lo menos amenazarte. Te los robaron de frente porque quien te estafó simplemente te vio la cara. Bueno, pues esto fue lo que le pasó a un médico en Barranquilla , quien fue víctima de Simón Leviev, o más conocido como 'El estafador de Tinder ', ¡Sí! el mismo de la serie de Netflix.

Al parecer, las mujeres que se atrevieron a denunciar a Simón Leviev , no fueron las únicas que cayeron redonditas ante los encantos de dicho sujeto.

Sergio Tinoco, director de una reconocida clínica de Barranquilla , también terminó siendo víctima de este maestro del engaño.

“En noviembre o diciembre de 2018 llegó el hombre a la clínica diciendo que requería un diseño de sonrisa exprés porque se tenía que ir de viaje, entonces se le realizó el tratamiento en un par de días”, relató Sergio.

En dicha ocasión, Simón llegó con una mujer, quien también se realizó un diseño de sonrisa y lo pagó de inmediato.

“Puso al odontólogo a hacerle el tratamiento hasta las 11:00 de la noche”, sostuvo el médico.

Cuando llegó el momento de pagar, Simón dijo que haría la transacción de dinero a través de Apple pay; sin embargo, en el lugar no contaban con los datáfonos que se requieren para que esta forma de pago se haga válida. Razón por la cual, se comprometió en hacer el pago al otro día, apenas tuviese dinero disponible a la mano. Pero el hombre nunca más volvió.

"Nosotros no sospechamos que no iba a pagar porque no es algo que pase comúnmente, entonces pensamos que él vendría a pagar al día siguiente o que iba a mandar a alguien con el pago”, indicó el director de la clínica.

Fue sólo hasta hace poco que Sergio, empezó a ver la serie del famoso estafador y de inmediato se enteró de que el hombre que aparecía en su televisor, era el mismo que hace algunos años lo había dejado viendo un chispero, pues nunca le pagó los 12 millones que se le cobraron por el tratamiento.

Y aunque esa platica ya se perdió, el médico manifestó que a estas horas del partido, no recuerda el hecho con rencor sino más bien con tantita jocosidad.

