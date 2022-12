El exesposo de Kim Kardashian rompe el SILENCIO sobre su divorcio

Kris Humphries relató el infierno que vivió tras separarse de la socialité.

Ocho años después de haberse divorciado el jugador de la NBA Kris Humphries decidió contar cómo vivió el proceso.

La más famosa del clan Kardashian ha contraído matrimonio en tres ocasiones incluyendo a su actual esposo, Kanye West. La primera vez que se casó fue con el productor musical Damon Thomas (2000-2003), y la segunda con Kris Humphries con quien tan solo duró 72 días.

Humphries dejó claro que a pesar de lo fugaz de su relación su matrimonio fue “cien por ciento real”. El atleta aprovechó el anunció de su retiro de las canchas para comentar lo sucedido con Kim pero sobre todo para relatar lo que pasó después.

“A ver, yo debería haber sabido en qué me estaba metiendo. No era consciente de lo mucho que iba a cambiar mi vida, desde luego. Pero lo que me molesta de verdad es escuchar a la gente decir que todo fue una farsa. Hay muchos aspectos de este mundo que no son completamente ciertos, pero en lo que respecta a nuestra relación, era cien por ciento real”, dijo el exjugador al portal The Player’s Tribune.

"Cuando empezó a resultar evidente que las cosas no estaban funcionando... ¿qué puedo decir? Fue lo peor. Nunca resulta sencillo afrontar el bochorno que implica pasar por algo así, frente a tu familia y a tus amigos... Pero cuando además debes hacerlo enfrente de todo el mundo, de manera tan pública, resulta brutal", dijo el exdeportista.

Según contó Humphries la ruptura lo dejó muy golpeado, al punto de convertirse en una persona tímida y reservada. También, aseguró que muchas personas en la calle se le acercaban de manera repentina para sacarle fotos y videos y que incluso llegaron a abuchearlo en sus partidos a raíz del divorcio.

“Hubo un año en que atravesé un mal momento. No quería ni salir de casa. Sentía… no sé… que el mundo me odiaba, sin conocerme siquiera”, precisó en el texto.