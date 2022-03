¡El mío es famoso! La Liendra se defiende de quienes lo critican por tener un miembro viril chiquito

Hace poco se viralizó un video íntimo en el que se ve a La Liendra junto a su novia Dani Duke teniendo relaciones sexuales. Esta filmación causó un gran revuelo y debido a esto la pareja decidió demandar a la persona que supuestamente habría filtrado el video.

Aun así, las imágenes de ese video hicieron que La Liendra estuviera en boca de todos, ya que se dice que supuestamente el creador de contenidos tiene un miembro viril chiquito.

A raíz de esto, La Liendra había dicho que no iba a hablar más del tema, pero son muchos los mensajes que le llegan a su cuenta personal de Instagram agrediéndolo. Hace poco un usuario le escribió: "¿Por qué lo tiene tan pequeño?", a lo que el influencer no se quedó callado y dejó una contundente respuesta.

"Mi pene no es grande ni chiquito pa' mi me pene es normal, sino que cuando la gente no ha mostrado su pene, ahí si todo mundo lo tiene de 20 centímetros. Usted lo tiene muy grande listo, pague arriendo con su pene, mantenga a una buena mujer con su pene, compre las cosas de sus sueños con su pene", comenzó diciendo La Liendra.

Siguió aclarando: "Me siento tan feliz con mi pene, he hecho locuras, tríos, lo he disfrutado, yo no ando pensando si tengo el pene más grande que otros, yo ando trabajando, facturando, tratando de vivir como soñé a los 17, tener el pene gigante no me suma en mis sueños".

Además, aprovechó para mandarle un mensaje a todos los que se burlan por su tamaño: "Esto es un mensajito pa' todos los que dicen: "yo tengo el pene más grande que usted", si es verdad usted tiene el pene más grande que yo, pero sabe cuál es el verdadero chiste, que mi pene es más famosos que usted".