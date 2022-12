“Él no quiere hacer música conmigo": Maluma cuando le preguntaron por colaboración con Anuel AA

Maluma confesó luego de que le preguntaran que cuándo va a hacer una colaboración con Anuel AA , que el artista puertorriqueño, por motivos que desconoce, parece que no ha considerado nunca hacer un sencillo con él.

Es habitual que en el mundo de la música varios artistas se unan para hacer un sencillo y complacer a todos sus fanáticos con lo mejor de cada género y así lograr también grandes éxitos.

Sin embargo, tal parece que hay artistas que debido a diferentes factores jamás han contemplado la idea de trabajar juntos. Como el caso de Maluma y Anuel AA, dos de las grandes estrellas latinas del momento.

Pues así lo dejo claro Maluma, luego de que sus seguidores le preguntaran a través de Instagram cuándo haría una colaboración junto a Anuel.

"Llamen a Anuel. Él no quiere hacer música conmigo, yo creo”, dijo.

Tras la respuesta del cantante, varios internautas se cuestionaron si Anuel no quería cantar junto a Maluma debido a la polémica que se presentó en el año 2019, después de que el puertorriqueño soltase en el remix de Gan-ga la frase: "Nunca flow Maluma, siempre Real G".

El mismo verso que luego posteó Bad Bunny en su cuenta Twitter, desatando una gran controversia en las redes sociales que el propio Maluma no entendió.

Ya que el artista colombiano dijo en una entrevista con Yo Soy Molusco, estar confundido por las publicaciones de ambos artistas, cuando él no había tenido hasta la fecha ningún problema con ellos.

"Yo no lo entendí y me pregunté: ¿Por qué me llegó a mí la mala? Yo no le he hecho nada, a Bad Bunny tampoco. De hecho, a Bad Bunny le conocí en Puerto Rico hace unos años en una colaboración que nunca salió", dijo.

Asimismo, agregó que odia que difundan cosas que él no ha dicho.

"No me gusta que hablen mierda de mi y que pongan mi nombre en sus bocas cuando a mi no me interesa tampoco hablar de ellos", manifestó.

Tras lo dicho por Maluma, Anuel se pronunció a través de su cuenta de Instagram al parecer para aclarar lo que significaba: “Nunca flow Maluma”.

“Ya dejen a Maluma quieto. FLOW MALUMA= Pa las baby. REAL G= ÑENGO FLOW, REAL HASTA LA MUERTE, UN DELINCUENTE, UN BANDOLERO, UN HIJUEP$%&”, tenía como descripción.