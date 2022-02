'El pasado pisado'; Epa Colombia tendría un nuevo amor

Epa Colombia es una de las mujeres más polémicas que hay en las redes sociales , pero al mismo tiempo es muy amada por sus millones de seguidores quienes están al tanto de cada paso que da la empresaria de keratinas.

Desde que se conoció el fin de la relación de Epa con Diana Celis, salió a la luz un rumor de que la influencer ya tendría un nuevo amor en su vida.

Hace poco la cuenta de Másrechismes habría confirmado gracias a una persona cercana a Epa, el nombre de quien sería la nueva pareja sentimental de Epa Colombia.

La mujer se hace llamar en las redes sociales La Barbie y por medio de un video en vivo respondió algunas preguntas de sus seguidores y allí habría contado sobre el nuevo 'arrocito en bajo' de Epa Colombia.

Junto con a una foto que publicó ella dijo: "Se llama Karol Samantha, pero no la da".

Por el momento Epa Colombia ni la que sería su nueva pareja, se han pronunciado al respecto y solo queda en especulaciones.

Los que si no se quedaron callados fueron los seguidores de esta historia de amor y desamor y dejaron su opinión en las redes sociales: "Esto se llama 1000 maneras de llamar la atención", "Ya se parece a yina con tanto show 🤡", "Ni en la rosa de guadalupe manda tanto show esta mujer se pasa😅", "No creo, ella es una amiga que tiene antes de volverse famosa y creo q hasta habían peleado 🤔", " Quieren hacer crecer la cuenta de la tal Karol Samantha! No la sigan 😂😂", y muchos más.