Elder Dayan manda mensaje a quienes hablan mal de él: "La gente me maltrata"

El cantante vallenato Elder Dayan se cansó de las críticas que recibe constantemente por medio de sus redes sociales y por ese motivo decidió hablar al respecto asegurando que él y sus colegas cantantes han sido víctimas de los haters.

Por medio de una publicación en su cuenta personal de Twitter, el hijo del gran Diomedes Díaz, escribió: "Aveces como artista del género Vallenato me da tristeza de ver como la gente me maltrata y maltrata a mis colegas y en conclusión no sé ni a quien apoyan, por que se encargan de comentar y comentar cada porquería que se les ocurre para hacer daño…".

Elder Dayan mandó mensaje a aquellos que dicen que el vallenato está pasando por una crisis asegurando que no es culpa de los artistas sino de las personas que critican: "Entonces si el género Vallenato pasa por una supuesta “crisis” no es por nosotros, sino por aquellos que en vez de unirse para resaltar el nombre folclore, atacan y destruyen a los demás para resaltar al artista que apoyan…".

Asimismo, el cantante aseguró que el arte no es una competencia y todos tienen derecho de trabajar: "El folclore no es pista de competencia señores colegas y seguidores, cada quien tiene derecho a hacer y a trabajar por lo suyo para vivir… No hace falta pisar a nadie para llegar a la cima, la actitud y las aptitudes determinarán si están preparados pera alcanzarla!".

Varios internautas respondieron al respecto y uno de ellos fue su colega Peter Manjarrés apoyando la forma de pensar de Elder: "Así es, hay una doble moral muy brava. No solo en la música, en todo los campos. Las redes sociales son un arma de doble filo, se convierten en el desahogo de los frustrados. Pa’lante como te dije un día en Arjona. Usted es de los buenos".

