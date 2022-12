Ella es Angie Patricia Cuero, la hermosa modelo que participará en Miss Universe Colombia

Angie Patricia Cuero es una hermosa modelo candidata de Miss Universe Colombia que pese a su lunar tiene la esperanza y la ilusión de llegar lejos en el concurso donde Mara Cifuentes será jurado.

Publicidad

A través de su cuenta oficial en Instagram la organización dio a conocer el segundo grupo de candidatas que hará parte del certamen nacional.

Publicidad

Entre dicho listado aparece Angie, una joven mujer de 18 años nacida en Buenaventura, Valle del Cauca, cuenta con una estatura de 1.81 metros de altura y será la representante del departamento del Valle.

Publicidad

La vallecaucana quiere dejar en alto el nombre de su amada Buenaventura y a pesar del lunar que posee en su rostro, tiene toda la actitud para quedarse con la corona.

Te puede interesar: Filtran supuestas fotos de La Segura sin Photoshop y no te imaginas el cambio

Publicidad

Publicidad

Su historia también ha llamado la atención, pues en una entrevista con Jay Alarcon TV Angie aseguró que sufría de matoneó a causa de su lunar.

“Me dicen que el lunar es feo, que no tengo las capacidades para entrar a este reinado. Yo me siento hermosa por mi lunar, muchos lo ven como un defecto, pero yo como una virtud que Dios me ha dado”, indica la colombiana.

Publicidad

Mira la entrevista a continuación: