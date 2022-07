Embarazo de Luisa Fernanda W impresiona a seguidores por extremo crecimiento de barriga

Desde que se dio a conocer la noticia de que la influencer Luisa Fernanda W y su pareja Pipe Bueno estaban esperando a su segundo hijo, son muchas las páginas de chismes que han estado pendientes del avance del embarazo de la joven.

Por ese motivo hace poco se viralizó por medio de las redes sociales un video en el que se vio a la empresaria de maquillaje en lo que parece ser su habitación, y allí, mientras estaba usando un top, mostró el gran tamaño de su barriga con menos de seis meses de embarazo.

Algo asombrada Luisa Fernanda W mientras se tocaba su barriguita dijo: "No es por nada, pero hoy Domenic está... Osea, háblenme de este barrigón, hoy estoy como cansada más de lo normal, como más alcanzada de la respiración".

Recordemos que Pipe Bueno y la influencer esperaron los tres meses que recomiendan los médicos para contar que estaban esperando su segundo hijo. El anuncio lo hicieron por medio de un tierno video en sus redes sociales mostrando lo que fueron los primeros 90 días.

Algunos días más tarde, Luisa Fernanda, quien es bastante activa en su cuenta de Instagram, le respondió sin tapujo a un seguidor quien la juzgó por haber quedado en embarazo "tan rápido".

"¿Rápido para quién? Si es rápido para ti es súper respetable, para mí sucedió en el tiempo de Dios, que es perfecto. Para mí el tiempo es como tan raro, yo opino que el tiempo pasa tan rápido que yo intento de vivir el aquí y el ahora y si Dios me dio la oportunidad de tener un bebito seguidito con Máximo me parece espectacular. De hecho, me encanta la idea de criarlos junticos, que desde bebés entiendan esa hermandad, que eso será todo un proceso, pero me encanta la idea de que los dos crezcan junticos".