“En manos de Dios": Milena López reveló por qué aún no tiene hijos

Milena López es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, quien apareció en pantalla desde muy joven, marcando a los televidentes con su participación en un programa matutino, resaltando su gran personalidad y carisma.

La también modelo se mantiene muy activa en sus redes sociales, pues se encuentra desarrollando contenido digital relacionado con la moda y los viajes, y en algunas oportunidades se le ha visto participando en varias campañas publicitarias.

Recientemente Milena realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde se le ve tranquila y feliz junto a su esposo, el empresario Andrés Ardila, y de sus dos perros Britta y Rambo, donde los comentarios no pararon y entre ellos le manifestaron que en lugar de mascotas debería ya tener hijos.

Frente a los comentarios, la presentadora no se quedó callada y aseguró que la gente "está sufriendo" porque ella no tiene hijos o porque puede vivir plenamente sin ellos. Incluso manifestó que una familia no solo se trata de bebés y que, a pesar de su edad, ella se siente bien.

Además, Milena López también aseguró que ella y su esposo Andrés dejaron la paternidad en manos de Dios, ya que no están afanados por tener hijos, pues aseguran que tienen un hogar bastante único y bonito, lleno de amor y felicidad.

Aparte están disfrutando al máximo como pareja en compañía de sus dos perros, a quienes le tienen todas las comodidades y suelen tener momentos de diversión y gran alegría, sin dejar de lado los planes románticos como esposos.

“No estamos buscando, si llega bien si no también, yo dejo todo en manos de Dios y no quiero forzar nada. No es un tema que nos frustre ni nos angustie mucho a ninguno de los dos”, manifestó Milena inicialmente.

Luego de sus palabras, también expresó que se siente plena y completa, que su pareja no la presiona en lo más mínimo y que el hogar que tiene es demasiado bonito y se siente amada.

“Tenemos un hogar muy bonito, somos mi esposo, yo, mis dos hijos perrunos, que están aquí conmigo, los disfrutamos mucho los dos un montón, si llega bien y si no también, seremos muy felices y tendremos una vida plena, llena de amor, llena de felicidad, con un hogar muy chévere” concluyó Milena López.

