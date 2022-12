¿En serio ahí? El LUGAR de Bogotá en el que a Lina Tejeiro le gustaría tener sexo

Lina Tejeiro siempre ha mostrado ser una mujer muy descomplicada y abierta.

Publicidad

Así lo demostró en una entrevista para Lo Sé Todo, en la que aceptó el reto de preguntas picantes.

Te puede interesar: Las fotos de Lina Tejeiro semidesnuda que DEJARON sin aliento hasta otras mujeres.

Publicidad

Una de las respuestas que más llamó la atención fue cuando nombró los lugares en los que les gustaría tener sexo.

Publicidad

“Ya las cumplí todas, no, mentiras. En un avión, en un ascensor, un rapidito. Así, con adrenalina. No sé, en la Torre Colpatria, No, mentiras. Una cosa así, me gusta la adrenalina”, dijo la llanera entre risas.

Publicidad

Así mismo confesó que ha tenido sexo por internet con parejas a distancia, incluso dijo que si algún día sale un video de ella ‘en esas’ a la luz lo aceptaría sin pena alguna.

Publicidad