En video quedó en evidencia 'quién es quién' en la relación de Jessi Uribe y Paola Jara

La cantante de música popular Paola Jara y su pareja Jessi Uribe, regresaron hace poco de su luna de miel, luego de celebrar el amor en una despampanante y romántica ceremonia que incluyó la participación de sus familiares y amigos más allegados, entre ellos el cantante vallenato Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno quienes se encargaron de animar un momento de la fiesta con sus canciones más emblemáticas.

Desde entonces Paola y Jessi se han mostrado más enamorados que nunca, y como solían hacerlo, han compartido con toda su comunidad de seguidores, algunos momentos de su intimidad como pareja.

De hecho Jessi hace poco compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que quedó registrado quién es quién en la relación; pues mientras Paola se encontraba haciendo un 'en vivo', en el que estaba contando algunos detalles del color de su cabello, el cantante llegó a molestarla haciendo sonidos graciosos mientras ella hablaba.

Al parecer a ella no le gustó mucho lo que el interprete de 'La culpa' hizo, y en tono sarcástico dijo "¡Ay al niño que le da por jugar!". Sin embargo él no le prestó mucha atención y de inmediato se le lanzó a abrazarla, robándose una sonrisa de la cantante que si bien, no puedo aguantarse caer derretida ante la muestra de amor de su esposo, que le dijo que parecía "un robot".

Como suele suceder con todo lo que hace la pareja, el video generó opiniones encontradas. Pues mientras a algunos les pareció muy graciosa la complicidad que existe entre los dos, otros señalaron a Jessi de "fastidioso" y " cansón".