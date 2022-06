¡Enamorado de Cartagena! Iker Casillas se encuentra de vacaciones en Colombia

Muy sorprendidos quedaron los fanáticos colombianos del exarquero de la selección española Iker Casillas, al enterarse que el jugador se encontraba tomándose unas vacaciones en la ciudad de Cartagena, la cual parece lo ha hechizado con su arquitectura compuesta por coloridas casas, y la calidez de las personas.

"Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo... es una ciudad increíble! Enamorado de ella!" escribió el exjugador del Real Madrid quien se tomó fotos con las palenqueras que suelen encontrarse en la zona del centro histórico de la ciudad.

Publicidad

Y es que al parecer el hombre quedó tan encantado, que no desaprovechó ningún rincón de la ciudad para tomarse fotos y publicarlas en su cuenta oficial de Instagram.

De hecho una de las que más ha llamado la atención, fue la que se tomó junto a un mural del reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien se hizo famoso a nivel mundial por su 'realismo mágico'.

"Vuelve a leérmelo Gabriel" fue la frase que Casillas adjunto a la foto que actualmente cuenta con casi 110 mil likes y 700 comentarios entre los que sobresalen: "Espero que te enamores de Colombia y vuelvas pronto!", "El capi haciendo lo que no hacen los propios jugadores colombianos. Por eso es que fue el CAPI del mejor equipo del mundo", "Que grande Iker! Que bien tenerte en nuestro país", "Espectacular foto, Iker! Qué lindo saber que te gusta Gabo! Te recomiendo del amor y otros demonios por si no lo has leído. Un abrazo"

Publicidad