Enfurecida, Elizabeth Loaiza discutió con manifestantes que bloqueaban su paso en carretera

Elizabeth Loaiza viajaba por carretera, pero su paso fue interrumpido por manifestantes que realizaban una caravana en medio del paro nacional y bloqueaban la vía.

La modelo se bajó de su vehículo enfurecida y discutió con ellos porque necesitaba pasar y los manifestantes no la dejaron porque iban en caravana. No obstante, la modelo argumentó que "no la podían tener retenida si ella no estaba participando en la caravana" y les pidió que la dejaran pasar.

"No están dejando pasar los carros, vean esto no es pacífico. ¿Por qué no nos dejan pasar? Esta caravana es de ustedes, no nuestra. Es que sus derechos empiezan donde terminan los míos, esta carretera es colombiana", argumentaba la modelo.

La modelo discutía con ellos que el derecho a la movilización no podía implicar bloquear el derecho a la libre movilidad. En redes sociales los usuarios lanzaron comentarios a favor y en contra de la postura de la modelo.

"Colombia país donde abunda las personas sin educación!!! No tenemos que permitir que nos cierren más las vías ni calles. Todos merecemos salir adelante como personas civilizadas sin necesidad de hacer este tipo de actos", dijeron algunos, mientras otros piensan todo lo contrario: "Por algo se llama paro, La idea es esa la interrupción de las actividades", dijeron otros.