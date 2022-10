Epa Colombia dio comida a habitantes de calle; uno de ellos se sobrepasó y la alteró

La creadora de contenidos Daneidy Barrera Rojas , más conocida como Epa Colombia , volvió a ser tendencia luego de que se viralizara un buen gesto que tuvo con habitantes de un barrio en el Centro de Bogotá a quienes les llevó comida.

La buena obra de la creadora de contenidos se realizó en el barrio San Bernardino y se dio a conocer en la noche del miércoles 5 de octubre a través de un video publicado por la empresaria en su cuenta de Instagram y en el que recolectó algunos momentos de la noche en que compartió con diferentes personas de este sector de Bogotá.

Entre los beneficiados con el alimento que llevó Epa Colombia en un camión había niños, señoras, adultos mayores y habitantes de calle quienes recibieron a la joven con total agrado y agradecimiento por los tamales y gaseosas que les repartió.

Sin embargo, en medio de la buena labor de la creadora de contenidos se presentó una pequeña situación que no pasó desapercibida y que quedó captada en cámaras en las que Epa Colombia, muy a su estilo, expresó su incomodidad.

Pues algunos habitantes del famosos 'Sanber' le pidieron fotos a la joven que con completa sencillez posó juntos a ellos; posteriormente un habitante de calle también quiso registro con la joven, pero cuando ella posó, al hombre le pareció mejor la foto si posaba inhalando bóxer.

En el video se observa el momento en que Epa Colombia posa mientras el hombre dice: "así", y destapa una botella de bóxer que se lleva a su boca; la joven lo mira, se sorprende y, entre risas expresa: "Uy no mi hermano, así no. Uy no cucho".

La joven, aunque se ríe, aleja su cabeza y hace una expresión de incomodidad ante la actitud del habitante de calle, pues, al parecer, quiso evitar que el olor del pegante la mareara.

Pero este episodio no afectó el objetivo de Epa Colombia quien luego entre risas siguió recorriendo el barrio y saludando a la gente que le agradeció por el bonito gesto; incluso, algunos habitantes de calle la piropearon respetuosamente diciéndole que se ve más bonita en persona.

Otro hombre le deseó mucho éxito a la empresaria de keratinas y le dijo que siguiera adelante sin importarle las críticas; además le dejó una reflexión en la que dijo: "La envidia es la primera enfermedad del ser humano, por eso nadie progresa".

