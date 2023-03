Epa Colombia mostró la millonada que se gastó en unos zapatos; le 'tiró' a Yina Calderón

Una de las mujeres más polémicas en el mundo de la Farándula es Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' , gracias a un video en el que con su peculiar voz y forma de expresarse, quedando en la retina de los internautas.

Pues bien, la creadora de contenido ha intentado a lo largo de su carrera mantener una imagen humilde, queriendo dar el mensaje de no gastar dinero en lujos y marcas, aun así, parece que su estilo de vida es muy distinto a ello, dejando ver algunas veces las cosas que ha comprado.

Lo último que se conoció de la emprendedora fue una colección de zapatos que le ha costado una millonada, ya que todos los pares son originales. La publicación se hizo viral porque además de mostrar sus bienes, le mandó pullas a Yina Caderón .

A través de una dinámica muy conocida en Instagram , en la que sus seguidores le hacen preguntas, 'Epa Colombia' respondió a una incógnita muy interesante: "¿Cuál es el par de zapatos más caros que has comprado?".

La joven comenzó a hacer una lista enumerando los zapatos que ha adquirido y cuáles eran sus precios, llegando a una suma de más de 20 millones de pesos en tan solo 3 pares, lo que sorprendió a sus fans. Así lo indicó la empresaria:

“Unos de 10 millones de pesos, pero la verdad, nada. Perdí los 10 millones. Luego unos de 5 millones, también los perdí, unos de 7… Realmente, me di cuenta de que no es que valgan 7 o 5, sino unos zapatos con los que me sienta cómoda… Unos zapatos de 200 (mil pesos) me quedan más chimbas que los de 7 millones de pesos”, Dijo Daneidy.

Una vez dio el dato, quiso cambiar el mensaje explicando por qué tiene tantos zapatos costosos, por lo que indicó: “Tengo cositas caras, gracias a las keratinas. Pero eso no trae nada bueno, solo lo necesario. No te pierdas en lujurias, vanidades, orgullo; nada de eso”. No sin antes tirarle una pulla a la también creadora de contenido, Yina Calderón, con la que no se lleva tan bien.

“¿Crees que yo tengo que decir mentiras, crees que soy igual de mentirosa a Yina? Nooo…”, dijó 'Epa', encendiendo el fuego entre las dos.

