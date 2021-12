Epa Colombia regaló lujosa casa a sus papás en Bogotá, con ganancias de venta de keratinas

Epa Colombia siempre da de que hablar en las redes sociales y esta vez fue por algunas compras costosas que hizo y que mostró luego a sus seguidores.

La empresaria de keratinas compartió en su cuenta de Instagram un video en el que presume la enorme casa que le compró de navidad a sus papás en el norte de Bogotá.

La empresaria aprovechó y pasó junto a sus progenitores el 24 de diciembre en el nuevo inmueble y en la filmación se ve como celebra con ellos en la puerta de la nueva casa.

Los comentarios no se hicieron esperar "Se ve contento la Gerardo 😂😂", "Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en la tierra ❤️😍", "El que puede, puede 👏 y el que no critica 😂", "Lo único malo de este video es la pólvora , de resto se merece todo lo bueno que le pasa", "👏👏 wow el parecido de EPA y la mamá como diaria ella que chimba amiga 🙌🙌🙌🙌", y muchos más.

Así mismo, la empresaria le mostró a sus fans su última adquisición en zapatos. En el video que ya se viralizó en las redes sociales, se ve a Epa Colombia en un almacén, nada más ni nada menos que en Dolce & Gabbana. Allí ella dice "Estoy aquí en Dolce & Gabbana. Esto no es réplica, es original. Y apenas entro y lo primero que me dijo fue: ‘Esos zapatos valen 3 millones’. Como si no tuviéramos, como si tú no me dieras para todo".

En la filmación se ve a la influencer mostrar dos tipos de zapatillas que rondan cada par los dos millones de pesos, además se aplica un perfume. En un momento del video ella dice "Este es mi primer perfume original y mis segundos zapatos originales".

Al final eligió los zapatos de color blanco que le combinan con la pinta que tenía puesta en ese momento.

Epa Colombia siempre se muestra muy agradecida en las redes con sus millones de seguidores quienes le compran sus productos y que gracias a eso, ella ha podido salir adelante.

Por medio de un video, la influencer en medio de lagrimas recuerda su vida pasada y agradece por lo que hoy día tiene.