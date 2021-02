Es oficial: Nicky Jam y la modelo Cydney Moreau terminaron su relación

Luego de los rumores sobre una posible separación, el artista del género urbano Nicky Jam y la modelo Cydney Moreau dieron fin a su relación tras un año de compromiso.

Las razones por las cuales terminaron su vínculo amoroso se deben al conflicto que sostuvieron durante la cuarentena del año 2020.

En una entrevista aclaró la situación y terminó con los rumores que surgieron durante las últimas semanas en sus redes sociales.

En San Valentín Nicky y la talentosa mujer celebraron el Día de los Enamorados por separado. Esto claramente dio indicios sobre una posible ruptura en la relación.

Además, desde hace tiempo no se veía que la pareja subiera fotos de su relación a redes y esto hizo crecer las especulaciones.

Tras varios días de silencio, el intérprete musical dijo al respecto: “No, no estamos juntos (…) la situación de la pandemia y la cuarentena afectó un poco la situación y de verdad, simplemente no funcionó. No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse”.