"Es solo agua": Juliana Calderón habló sobre el precio de las keratinas de Epa Colombia

Desde hace algún tiempo se ha hablado en las redes sociales sobre las diferencias que tienen las empresarias Epa Colombia y Magic Hair después de que se revelara el supuesto precio real de las keratinas de Daneidy Berrera , más conocida como Epa Colombia.

A raíz de este tema, algunos seguidores de Juliana Calderón , hermana de Yina Calderón y dueña de la empresa de keratinas, le preguntaron si sus keratinas también valían $3.000 pesos, a lo que Juliana no dudó en responder.

"Téngalo por seguro que a mí en 3.000 pesos no me sale, yo no sé qué le están aplicando, si solo agua, porque para que un producto salga en 3.000 pesos literal... no sé qué debe tener", dijo Juliana Calderón.

Para nadie es un secreto que entre las dos empresarias se tiran duro en redes sociales y siempre que pueden hablan mal de la empresa de la otra.

En días pasados, Epa Colombia le respondió a quienes la criticaban por el valor de sus productos a lo que ella dijo que "nadie compra pan para vender pan", de esa manera ella justificó sus precios explicando que en su empresa trabajan muchas personas a quienes les debe pagar un sueldo.

"El tónico muchas veces me salía a 3.000 o el spray, pero la queratina me sale más cara, sino que pusieron el aceite de coco, pusieron los tarros negros, pero nada, eso me pasa por marica, por contar todo", aseguró Epa Colombia.