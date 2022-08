Esperanza Gómez responde sin pelos en la lengua a fan que le preguntó si fue trabajadora sexual

Esperanza Gómez es una modelo de glamour y actriz colombiana creadora de contenidos para adultos, y que tiene más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Hace tan solo unos días la actriz realizó un video en sus historias con la caja de preguntas donde se dispuso a responder varias dudas.

Entre las interacciones con sus seguidores le hicieron preguntas sobre su vida, carrera y físico, una de ellas y la que más resalto fue si la actriz había sido trabajadora sexual, a lo que ella no tuvo problema para responder.

Aunque Esperanza Gómez es actriz porno, no significa lo mismo que ofrecer actividad sexual con cualquier persona del común o quien ella decida con fines onerosos y lucrativos.

Ante la pregunta que le hizo uno se sus seguidores, Gómez respondió asegurando que nunca lo fue.

“No porque afortunadamente siempre tuve desde los 17 años novios ricos que me daban todo y el modelaje que me ayudaba. Lo que hago ahorita es mi pasión”, dijo Esperanza.

También le preguntaron si prefería la bachata o la salsa para bailar, a lo que ella respondió que no era buena bailarina y que tampoco tenía buen ritmo ni buen oído, pero que si debía escoger se quedaba con la salsa.

En el video que subió respondiendo las diferentes dudas también le preguntaron que de que edad prefiere a los hombres, a lo la actriz y modelo no dudo en responder: “Siempre he tenido parejas mayores que yo, normalmente 20 años, me gustan los hombres ya maduros, con carácter definido y además con experiencia, la experiencia no sé improvisa”, manifestó Esperanza Gómez.

También dijo que tiene dos parejas y que una de ellas es su preferida por lo que llevan 17 años juntos, dando respuesta a si estaba soltera o no. Con mucha naturalidad la actriz cerro la temática de interacción manifestando que la buena alimentación ayuda a verse bien.

