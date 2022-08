"Siempre me pegabas, mamita mala": investigan video de niño de 10 años antes de fallecer

Las autoridades se encuentran investigando la extraña muerte de un niño de 10 años que apareció sin vida en su casa en el distrito de Manantay, Perú ; al parecer el menor se habría quitado la vida tras recibir malos tratos por parte de sus padres.

Cuando los oficiales realizaron la inspección del lugar, encontraron en la vivienda un video que fue grabado con un celular en el que se escucha al menor contar las razones que supuestamente lo habrían llevado a tomar la decisión de quitarse la vida con una soga.

Publicidad

En una parte se le escucha al menor de edad decir: "Siempre mamita nos gritabas, insultabas, renegabas mamita, todo te molestaba... Siempre decías, ¿Por qué he tenido hijos?, ¿Por qué no se ahorcan, se mueren?...".

El menor vivía en una casa humilde junto a su mamá identificada como María Chino Barreto, de 38 años, su padrastro y cuatro hermanos.

Varios vecinos de la familia los denunciaron ante las autoridades asegurando que el niño era víctima de malos tratos: "Ese bebé sufría maltrato y abuso de sus padres, de su padrastro".

La grabación del menor se viralizó en las redes y varios internautas conmovidos han dejado sus comentarios pidiéndole a Dios que lo reciba en el cielo: "He llorado , he pedido a Dios que lo acoja en su santo seno , a la virgencita que le dé el amor y cariño que da una madre 😭😭😭 no puede haber tanto sufrimiento en una criatura , Dios 🙏🏼🙏🏼🙏🏼", "Que Dios reciba su almita en el cielo Amen🌟🤍🙏🏼", "Se acaba de romper mi corazón en mil pedazos", y muchos más.

Publicidad

“El Equipo de la Unidad de Protección Especial (UPE) acudió al domicilio a fin de verificar la situación familiar de los hermanos del niño fallecido y evaluar el entorno familiar a fin de disponer de inmediato las medidas de protección a favor de ellos y salvaguardar su bienestar integral”, dijeron las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú.

La Kalle se abstiene de publicar el video debido a que puede herir la sensibilidad de nuestros lectores.

Publicidad

Te puede interesar:

Mujer asesinada en Ciudad Bolívar