Esperanza Gómez se bajó los calzones y deleitó con el hermoso paisaje

Esperanza Góme z es una de las mujeres más deseadas que hay no solo en Colombia, sino que a nivel mundial también tiene cientos de seguidores que anhelan poder conocerla algún día en persona.

La actriz de contenidos para adultos suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que comparte todo tipo de fotos y videos subidos de tono dejando poco a la imaginación y derrochando sensualidad sin límites.

Aunque varias veces Instagram le ha cerrado sus cuentas, supuestamente por ofrecer servicios, en la red hay muchas más páginas en las que se comparten contenidos de la actriz nopor.

La mujer aprovecha cada que va de paseo a otra ciudad para deleitar a sus fans en diferentes lugares con imágenes candentes, como la que se tomó en lo alto de un edificio mostrando cada una de sus curvas desde un balcón.

Pero sin lugar a dudas lo que más llamó la atención fue que se bajó la tanga y dejó ver su retaguardia como 'Dios la trajo al mundo', detalle que le encantó a sus fans pues aman cada detalle de su cuerpo.

Por otro lado recordemos que Esperanza Gómez fue noticia luego de estallar ante la Corte Constitucional durante el proceso que se lleva en contra de la red social de Instagram por eliminarle su cuenta personal con más de cinco millones de seguidores en el 2021.

La mujer dijo en su declaración: "Quiero que se me respeten mis derechos, que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando, porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí. Y no solo hacia mí, tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos".

"Nunca, ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada, entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta. Si en algún momento hubiera ejercido la prostitución como una fuente de trabajo me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo, porque es un trabajo. Yo no lo he visto así. Y o trabajo para una industria, en la cual me contratan son compañías, no personas externas que no pertenecen a la industria del entretenimiento para adultos", aseguró la actriz de contenidos para adultos.

