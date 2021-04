Esperanza Gómez ya fue vacunada contra el coronavirus por su trabajo en la industria para adultos

A través de sus redes sociales Esperanza Gómez reveló que ya fue vacunada contra el coronavirus debido a su trabajo en el cine para adultos.

En el video donde relata lo acontecido describe: “Muy contenta porque me acabo de aplicar la vacuna contra COVID-19 de todas maneras toca seguir siendo responsable con los cuidados. Un beso para todos y ojalá esto se agilice para regresar a la normalidad”.

Muchos quedaron asombrados con la noticia y comenzaron a preguntarle porqué se había inmunizado antes de tiempo y ella respondió: “Yo trabajo en la industria, eso me da el derecho de ponérmela antes de mi rango de edad”.

Luego de eso explicó cómo fue el proceso, que efectos tuvo y de que manera recibió la vacuna: “Si me dieron los efectos, estaba haciendo una entrevista y comencé a sentir como nervios, esas cosquillitas raras y apenas terminé la entrevista, me cambié de ropa y empecé a titiritar… me duelen los pulmones al respirar, me duelen las manos y las piernas”.

En las publicaciones que compartió al respecto ha recibido una oleada de comentarios donde la felicitan y le desean una pronta recuperación.

“A todo el mundo es diferente, a mi pareja no le hadado. No hay que tener miedo a los efectos secundarios porque los médicos dicen que es algo normal”, agregó Esperanza Gómez en el clip.