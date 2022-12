“Espero esta publicidad nos dure para toda la vida”: Nodal en romántico video con Belinda

Desde que Christian Nodal reveló en redes sociales que está viviendo una relación sentimental con la también cantante Belinda, son muchos los comentarios y opiniones que ha recibido.

Muchos de sus fans lo apoyan y desean que sean muy felices, pero otros no están convencidos del todo de ese noviazgo, pues creen que se trata de “publicidad” para ambos artistas mexicanos.

A esos que duda, Nodal quiso enviarles un mensaje con un romántico video en el que se le ve muy acaramelado con Belinda.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo Belinda. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor”, escribió el cantante.

Hasta el momento, solo es Nodal quien ha compartido con sus millones de seguidores fotos de su romance con Belinda.

