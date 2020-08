La actriz y presentadora Marilyn Patiño se salió de casillas y decidió grabar un video para contar una situación incómoda que ha tenido que vivir en redes sociales.



La actriz, quien es madre de dos niños, relató que se ha tenido que enfrentar a hombres inescrupulosos que le mandan fotos de sus partes íntimas y eso le desagrada mucho.



Te puede interesar: Video: Marilyn Patiño confundió a sus seguidores con sus caras eróticas mientras hacía ejercicio



Por esa razón, Marilyn dejó claro que si eso vuelve a ocurrir los va a boletear para que paren con esas conductas inadecuadas.



"Me encontré con un pillo, una belleza que aqui lo voy a boletear porque hay que boletearlos. De una vez les digo, el próximo que me mande la foto del pipi los voy a boletear", dijo Marilyn.



Además, mostró el chat de un hombre que le ofreció 7 millones de pesos si ella le enviaba fotos íntimas. No obstante, Marilyn decidió hacer pública la situación, pues está cansada de que estas cosas le ocurran.