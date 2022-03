Esposa de Justin Bieber sufre un ataque muy parecido a un derrame cerebral

El famoso y controversial cantante canadiense, Justin Bieber , se encuentra muy preocupado luego del tremendo susto que pasó junto a su esposa, la modelo Hailey Baldwin, quien la semana pasada tuvo que ser trasladada a la clínica de urgencias por un coágulo de sangre en su cabeza que la hizo padecer síntomas muy parecidos al de un derrame cerebral.

La modelo, quien fue ingresada en un hospital de la zona de Palm Springs California, presentaba problemas de movilidad y síntomas típicos de una persona de la tercera edad, informó una fuente cercana al famoso portal de noticias TMZ. Mientras que de Justin se supo que le está costando muchísimo conciliar el sueño, pues en las noches no hace más estar pendiente de cualquier movimiento o reacción extraña que pueda tener su esposa.

Sin embargo, para bajar un poco las alarmas fue la misma Hailey la que publicó el sábado en su cuenta oficial de Instagram un comunicado en el que ponía a todos, un poco al tanto de lo que estaba sucediendo con ella y su salud.

"El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi marido cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital. Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas", escribió la modelo, quien de paso aprovechó para agradecerle a todos los que se han preocupado por su estado de salud.

"Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, ¡y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron! Gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación, y por todo el apoyo y amor". Puntualizó.

