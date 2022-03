Alumnas imprimen y pegan chats en plena fachada del colegio; un profesor estaría acosándolas

En la mañana de este lunes 14 de marzo, varias alumnas del colegio Venecia Nuevo Muzú, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, denunciaron y protestaron por el presunto abuso de un docente temporal ; expusieron los chats intimidantes.

El profesor, quien es el reemplazo de un profesor de español, en una ocasión, habría retirado del salón a los alumnos hombres e hizo comentarios inapropiados sobre las alumnas.

Sara, estudiante de undécimo, organizadora del plantón, aseguró que quienes se manifestaron fueron amenazados con hacerles perder el año.

"Yo voy a salir, pero me preocupan las generaciones futuras, porque la respuesta del rector fue hacer charlas con nosotras, porque según él estábamos mal. Nosotras no estamos mal. Son los profesores, no los quieren destituir, él los está encubriendo. ¿Qué seguridad tenemos nosotras? Hay un profesor de la jornada mañana que nos está grabando. Lo que quieren hacer es callarnos, tanto profesores, como rector y los de la Secretaría, para que no digamos nada", dijo la estudiante.

“Un suplente que mandaron para el colegio tocó a varias estudiantes, una de ellas mi hija. Hubo abuso sexual con las menores de edad del salón 601”, dijo una de las madres manifestantes que acompañaba a las alumnas.

Según los padres, el rector estaría escondiendo al profesor señalado de cometer estos abusos, e incluso dicen que lo sacó a escondidas del colegio. “Son personas que se están lavando las manos con comentarios, que ellos no van a salir ni a presentar descargos hasta que las denuncias que están pegadas en las paredes estén en la Fiscalía ”, agregó la denunciante.

En la fachada de la Institución fueron expuestas varias conversaciones, vía chat, al parecer, entre algunos profesores y alumnas con mensajes inapropiados y fuera del contexto escolar.

Estuve para #MañanasBlu 10:30 hace minutos reportando el plantón que organizaron estudiantes del colegio distrital Venecia (localidad Tunjuelito).



Alumnas denuncian a profesor que acosó a varias estudiantes en clase. El caso dinamitó un contexto de años de presuntos abusos. pic.twitter.com/aBDImOGAK4 — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) March 14, 2022

