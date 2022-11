Belinda revela que fue víctima de maltrato y desata polémica: "No voy a callar más"

La cantante mexico- española Belinda ha empezado a romper poco a poco su silencio luego de su inesperada ruptura con Christian Nodal, la cual se hizo pública este año en el mes de marzo.

Tras el hecho, empezaron a surgir muchos rumores sobre el motivo que habría ocasionado que los artistas tomaran la de decisión de ponerle punto final a su amorío, sin embargo fue la madre de la cantante quién derramó la gota que hizo rebosar la copa del intérprete de "Ya no somos ni seremos", pues luego de enviarle varias indirectas a través de sus redes sociales y referirse a él de manera despectiva, Christian decidió revelar un chat en el que se evidenciaba que Belinda le pedía constantemente dinero y cuando él no cedía se enojaba muchísimo con él.

Dicha publicación dejó muy 'mal parada a la cantante' frente a sus seguidores, sin embargo ella no se manifestó de ninguna manera al respecto. No obstante, Belinda parece haberse cansado de callar, y aunque si bien cuando ha decidido a hablar no ha mencionado a Nodal, muchos internautas señalan que 'todos los caminos apuntan Roma', y lo más probable es que cuando habla de sus exnovios, se refiera sobre todo a él.

De hecho hace poco durante uno de sus conciertos, la mujer de 31 años habló del mal trato que recibió en una de sus experiencias amorosas, generando en redes sociales todo un debate al respecto, pues muchos internautas dicen haber comprobado su teoría de que Christian Nodal no era el príncipe azul que muchos pensaban, pues era demasiado celoso con 'Beli'

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. (…) Muchas veces todavía las mujeres tenemos miedo de hablar, me incluyo, porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más”, dijo.

"Ya era hora que sacara todo lo malo que le pasó", "Asi es mi Beli,el hecho que no salgas a defenderte no quiere decir que todo lo que hablan es cierto,total ellos perdierón no tu reina", "Que preciosa estas, ya sospechabamos que la trataba mal", "el se veía muy celoso, no te calles Belinda". fueron algunos de los comentarios que sobresalieron.

