¿Están o no juntos? Andrea Valdiri desmintió las declaraciones de Lowe León

La bailarina Andrea Valdiri y el cantante Lowe León se enamoraron y rápidamente comenzaron un romance que se apoderó de las redes sociales. Sin embargo, se distanciaron justo ahora que esperan un hijo y todos se preguntan su están o no juntos.

Aunque habían guardado silencio frente al tema de su relación, Andrea Valdiri levantó las sospechas cuando comenzó a aparecer luciendo su barriguita y sin la compañía de su novio.

De inmediato, los seguidores de la barranquillera comenzaron a pensar que ya no estaban juntos y lanzaron críticas a Lowe León por, supuestamente, haberla dejado sola en su embarazo.

Recientemente, Lowe León rompió el silencio y habló en el programa La Red y contó su versión de lo que estaba sucediendo con su relación.

"No estábamos en un buen momento. Nos conocimos muy rápido, el corte de su personalidad y mi personalidad, como cualquier otra pareja estamos dándole manejo, estamos dándole solución. Ella está ahora mismo con el embarazo y se revuelven las hormonas, un día está bien y otro día está mal. Yo estoy haciendo la barriga también como se dice", recalcó Lowe.

También aclaró que mantienen sus fotos juntos y que "sería incapaz de hablar mal de la mujer que ama".

No obstante, sus declaraciones no le cayeron muy bien a Andrea Valdiri quien salió a hacer un en vivo para aclarar muchos puntos dichos por su novio y fue enfática en afirmar que "ya no están juntos".

"Yo lo vi como un hombre ejemplar, me enamoré lo tengo que decir. En estos tiempos tú te metes con alguien sin conocer bien a la persona y ahí es cuando vienen los tropiezos. Cuando los hijos llegan son una bendición y no son para trancarle los sueños a alguien o los sueños a tu pareja", señaló Andrea.

La bailarina también dijo que "no tienen una buena comunicación" y que la había dejado sola durante cinco días que estuvo en la clínica.

"Hay que decir la verdad. Lowe y yo somos amigos, nosotros no tenemos nada por una discusión que tuvimos, él fue a realizar sus sueños y yo me quedé realizando los míos", indicó Valdiri.

También señaló que "le dolía cuando los hombres tenían un orgullo demasiado grande" como para asumir sus responsabilidades.

Finalmente, le envió un mensaje a Lowe León para no se dejara llevar por los malos comentarios de redes sociales y que "nunca estuvo con él por dinero". También manifestó, refiriéndose a su ex, que hay personas que no están listas para hacer familia porque son "espíritus libres".

Por su parte, Lowe León no se quedó callado y también salió en un en vivo a responderle a Andrea Valdiri sobre los comentarios que hizo.

"Nuestra relación se volvió pública y tú tienes esa postestad en tus redes porque tú lo sabes. ¿El ego? Voy a guardar esto aquí para que tú misma me lo digas", decía Lowe León también en un en vivo.

Hasta el momento, ambos han hecho públicos los inconvenientes que tienen como pareja y aún no se sabe en qué terminará esta historia.