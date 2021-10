¿Estás brava amiga? La explicación de Epa Colombia al lanzar dinero desde un helicóptero

La empresaria Epa Colombia habló en Instagram sobre el día en el que decidió lanzar dinero desde un helicóptero.

Epa Colombia dijo que prefería ayudar de esa manera a darle dinero a fundaciones, ya que asegura que la han robado.

“¿Estás brava amiga porque lancé dinero desde un helicóptero? ¿Tú sabes cuantas fundaciones me han robado el dinero? ¿Tú sabes a cuántas personas he querido ayudar? Amiga no me critiques”, dijo Epa en la red social.

Pero su relato no terminó allí. La empresaria aseguró que volverá a regalar dinero en varias zonas de Bogotá como Soacha o Ciudad Bolívar, diciendo que fue la gente “de abajo” la que la ayudó a salir adelante.