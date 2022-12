“Estoy feliz conociéndolo”: Melina reveló todo sobre su relación con Juan M. Mendoza

Desde hace un tiempo empezó a crecer el rumor que Melina Ramírez sostenía una relación con Juan Manuel Mendoza.

Sin embargo, tanto la presentadora como el actor no se habían pronunciado al respecto.

La caleña concedió una entrevista y una sesión de fotos en la Revista Aló, donde aprovechó para hablar al respecto.

De acuerdo con la modelo, fue Juan Manuel quien empezó a coquetearle en Instagram desde el pasado diciembre.

Aunque no son novios aún, sí confesó que está feliz conociéndolo.

“Con Juan Manuel he conocido a un ser humano maravilloso. No sé si vaya a ser mi novio más adelante, o no. Sin embargo, estoy feliz conociéndolo, es un hombre respetuoso, un caballero y también es un gran papá (…) Pido siempre a Dios que me ponga el que es y, si es él, pues Dios me lo hará saber”, dijo.

Finalmente, aclaró que Mendoza no fue el motivo por el que terminó su relación con Mateo.

“Mi relación se acabó mucho antes de que yo conociera a Juan Manuel Mendoza. Yo lo conocí en diciembre, él me coqueteaba en redes sociales. Una vez me dejó un comentario en una foto y yo ahí ni lo conocía, pero por supuesto no faltaron los seguidores que se armaron tremenda película por eso. Yo lo vi normal, no le puse malicia porque además tenemos muchos amigos en común de Cali, pero sí me llamó la atención que me hubiera escrito”, concluyó.

