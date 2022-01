Evaluna revela su segundo nombre y usuarios bromean sobre si combina con Índigo

El embarazo de Evaluna Montaner sigue siendo motivo de admiración y ternura en el mundo del espectáculo debido a que junto al cantante Camilo Echeverry han dado muestras de una relación estable y llena de aventuras.

Y aunque el anuncio de embarazo se dio por sorpresa en medio del lanzamiento de una canción, ambos suelen pronunciarse sin ningún problema sobre cómo llevan esta etapa gestacional y los planes que tienen como familia y artistas.

En una reciente entrevista, Evaluna Montaner habló sobre su embarazo, algunas anécdotas, planes a futuro e, incluso, entró en detalles sobre su nombre.

Fue en diálogo con el programa Mamás Latinas que la joven reveló este detalle poco conocido sobre su nombre del que, además, confesó que le molesta que lo escriban incorrectamente.

Pues, la hija de Ricardo Montaner aclaró que tiene dos nombres, pero que no son Eva Luna, como en muchas partes aparece escrito, sino: Evaluna Mercedes.

“La gente no sabe porque muchas personas piensan que mi nombre es Eva Luna y, la verdad, algo que tampoco saben es lo mucho que me molesta verlo separado”, dijo.

El Mercedes es muy poco conocido, razón por la que muchos de los seguidores de la artista se sorprendieron de conocer este nombre que, incluso, ya se cuestionan si lo contempla para su bebé, en caso que sea una niña.

Sin embargo, lo que dijo Evaluna es que la idea, hasta el momento, es que su bebé no lleve un nombre compuesto y, en ese orden de ideas, se llamaría sólo Índigo.

“Nuestra idea es que sea único nombre, aunque yo sí tengo segundo nombre, pero Camilo no”, expresó.

La joven argumentó que no piensan en un complemento de nombre ya que “sentimos que Índigo es tan potente que no necesita segundo nombre. Por ahora así será. Quién sabe si el día que nazca le agreguemos otro”.

Por otro lado, la cantante contó detalles de su embarazo, como cuando sospechó al ver los mareos que le deban a Camilo Echeverry.

“Empezó a tener náuseas, mareo y a estar muy sensible; yo había leído algo sobre eso, investigamos y supimos que es algo hermoso, es como que él quiso sentir todo por mí para yo no tener que sentirlo, pero cuando a él se le va quitando, ahora me dan a mí las náuseas muy fuertes”, contó.

Contó que se volvió muy sensible en esta etapa y llora por todo, pero aseguró que no le ha pasado lo que dicen de que le coge rabia a alguien, mucho menos al papá de su hijo.

Por último, reveló que espera darse un descanso este 2022 mientras pasa la última etapa de su embarazo y los primeros meses de nacimiento de su bebé.

“Seguramente voy a seguir trabajando un poquito, pero la idea es hacerlo desde casa, sin viajes, y ojalá sí pueda tomar sol y descansar”, puntualizó la ansiosa mamá.