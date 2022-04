Exesposa de Hassam le sale al paso a quienes la atacan por desahogarse en Twitter

La exesposa del comediante colombiano Gerly Hassam, Tatiana Orozco se volvió blanco de críticas luego de que rompiera su silencio respecto a su separación. Inicialmente la noticia de la ruptura se dio a conocer a través del hombre, quien publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que le contó a todos sus seguidores la situación por la que estaba pasando.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, declaró el comediante.

Ante dichas declaraciones la mujer no dijo nada, sin embargo hace unos días sorprendió a todos sus seguidores con una serie de tuits que aunque no nombraba a su ex, todos interpretaron que eran para él.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón y ya hoy tiene novia” decía uno, seguido de otro que decía: . Gracias a Dios tomé la decisión correcta” escribió la empresaria en su cuenta Twitter.

La reacción de la mujer ante la posibilidad de que Hassam esté intentando rehacer su vida sentimental con alguien más, generó opiniones divididas, y algunos internautas no se aguantaron las ganas y le enviaron mensajes exponiendo sus pensamientos al respecto.

Una de ellas fue una mujer llamada Nathalia, identificada en la red social como @aynathalya, quien le escribió a Orozco "Uh! parece que estas respirando por la herida" a lo que la exesposa de Hassam no dudó en responder.

"No hay mujeres sororas, son las que más me han atacado. Pues nathy claro! Me duele perder un hogar por el cual luche muchísimo, estuve en las buenas y en las malas, duele la manipulación y la mentira! Obvio duele." escribió Orozco en tu respuesta.

Hassam por su parte no se ha pronunciado al respecto pero sí publicó en su cuenta de Twitter dos emojis que dan a entender que se quedará callado.

