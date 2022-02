Fan obsesionada acosó al actor Carlos Torres al punto de crear una relación sentimental

El actor Carlos Torres es muy activo en sus redes sociales y siempre publica todo tipo de contenido personal y profesional, para de esta manera mantener al tanto a sus fans sobre algunos temas relacionados con su vida.

Hace poco por medio de su cuenta de Instagram , el actor se sinceró con sus seguidores y les contó cuál fue la situación más incómoda que ha vivido con una fan.

Carlos Torres comenzó recordando a una mujer que lo "estaba acosando de una forma brava". El actor tuvo un evento en la ciudad de Bogotá y ella viajó desde su ciudad hasta la capital del país solo para conocerlo.

"Yo la recibí y me pareció maravilloso que haya viajado desde su ciudad sólo para conocerme, hablamos un rato y cuando estoy hablando con ella, esa persona me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme que ella había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta de que ella era el amor de mi vida y nos íbamos a ir del evento pa´ mi casa a casarnos y para estar juntos por el resto de nuestras vidas", comenzó diciendo Carlos Torres.

Siguió contando que la mujer estaba muy seria mientras le decía todo esto, a lo que Carlos Torres le explicó que él tenía una relación de pareja con otra persona.

La mujer en ese momento le entregó una carta muy larga, cuenta el actor, en la que hablaba de la supuesta relación que ellos dos tenían hace varios años, y que la relación estaba basada en las publicaciones que él hacía en su cuenta de Instagram.

Carlos Torres cuenta que se sintió muy incómodo en ese momento y las personas del evento se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y le ayudaron un poco. Al terminar la noche la mujer lo siguió hasta el caro y él se puso subir después de calmarla un poco.

Después de ese momento extraño que vivió el actor, cuenta que la mujer lo siguió acosándolo por medio de las redes sociales en las que le hablaba como si fuera su novia, y después lo trataba mal, y a todos los eventos que él iba, ella se le aparecía allá.

Para finalizar el actor reconoció que durante todo ese tiempo tuvo un poco de susto por las actitudes de la mujer, pero parece ser que todo eso quedó en el pasado y solo fue una amarga experiencia que vivió.