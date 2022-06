Filtran video de Gerard Piqué con una rubia muy acaramelados; él aún estaba con Shakira

Hace poco se viralizó un nuevo video que confirmaría la infidelidad de Piqué a la cantante Shakira . Según el paparazzi español Jordi Martin, una persona le suministró el video, en el que según la fuente se ve al jugador de fútbol muy acaramelado con una rubia mucho más joven que él.

Martin hizo público el video, luego de que el jugador del Barcelona lo trataba mal cuando este lo abordó mientras él estaba con Milan y Sasha Piqué Mebarak, en el mismo mes cuando la pareja confirmó su separación después de 12 años de relación.

"Por lo que me dice mi fuente, no es la primera vez, sino que ya habrían acudido al mismo restaurante entre seis y siete veces. […] Por lo que me dice nuestra fuente, siempre muy acaramelados y con gestos de mucho cariño entre ellos", dijo el paparazzi.

Jordi continuó contando: "Les traigo unas imágenes, en exclusiva, mundial, que van a sorprender a muchos. Imágenes que, según mi fuente, fueron tomadas el pasado 22 de febrero, en un restaurante, aquí, en Barcelona. En este podéis ver a Gerard Piqué acompañado de una joven rubia; en todo momento están cogidos de la mano".

"En esas fechas, Gerard Piqué y Shakira seguían juntos. Unos días antes, por San Valentín, Shakira le dedicaba unas preciosas palabras a su pareja, Piqué, pero un mes más tarde Shakira dedicaba dos ‘post’ en los que lo elogiaba como ser humano, como futbolista y como marido", dijo Martin, mientras daba la noticia a las afueras de la casa de la barranquillera.

Recordemos que lo rumores de una separación comenzaron gracias a Laura Fa, periodista de ‘Mamarazzis’ de El Periódico de Cataluña, quien dijo en su podcast que le informaron que "Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. ¡Hay crisis!".

Algunos días después la pareja lo confirmó por medio de un comunicado: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".