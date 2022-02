Filtran video íntimo de Yeferson Cossio y en redes dicen que está "como lo recetó el médico"

Tras la filtración de un video íntimo de Yeferson Cossio , el influencer reconoció en redes sociales que sí se trataba de él, sin embargo, aclaró que se trató de una grabación realizada hace años, cuando tenía otra pareja.

Al parecer, y según explicó Cossio, la filtración la habría hecho la misma mujer.

Publicidad

"Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer que después de 4 años de relación terminada le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo está enviándoselo a Jennifer (su actual novia)”, dijo.

"Yo vi el video chupando tetica, para los que ya lo vieron, lo había visto hace un par de semanas, yo me quedé callado esperando a que estallara", agregó.

Publicidad

Luego de la controversia con el video filtrado de La Liendra y Dani Duke , decidió hablar del tema, según mencionó.

Con un tono jocoso, el influencer aprovechó para destacar su actuación en el video; "No fue una infidelidad, nadie resultó ahogado y me veo increiblemente bien". Además, aprovechó para pedirle a los usuarios de redes sociales que no le mencionen más el tema, pues hace parte de su pasado.

Publicidad

Pese al contenido subido de tono, usuarios en redes no paran de buscar el dichoso video por cielo y tierra, según algunos que ya lo vieron, el influencer está "como lo recetó el médico".

"Por andar burlándose de La Liendra", "este si tiene buen bate", " grande si la tiene", "justo como me lo recetó el médico", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.