“Fui la moza todo este tiempo”: Manuela Gómez revela detalles de su ruptura con Juan Esteban Ibarra

Son varias las versiones que han surgido tras conocerse la reciente ruptura en la relación de la empresaria Manuela Gómez y Juan Esteban Ibarra, entre las que se rumoró temas de infidelidad.

Pues, tras algunos días de rumores, la empresaria rompió el silencio y se pronunció sobre las amenazas de muerte que ha recibido y sobre el fin de su relación, confirmando que efectivamente pudo haber una tercera persona en la unión.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram que Manuela Gómez dio algunos detalles de su relación y confesó que se enteró que “siempre fui la moza”, según se lo habría confesado el propio Juan Esteban.

“Ahora resulté que yo fui la moza durante todo este tiempo, porque él mismo me los hizo saber”, aseguró la mujer.

En el video, que fue publicado en las historias de la mujer y las cuales han sido recuperadas y replicadas por varias cuentas, aparece Gómez, inicialmente, contando detalles sobre las amenazas de muerte que ha recibido y luego pasa a hablar sobre su ruptura amorosa.

Inicialmente la joven expresa que nunca ha señalado con nombre propio a alguien como responsable de las amenazas, ya que el tema “está en investigación” y sin tener pruebas claras “yo no puedo ponerme a hablar y señalar sin antes averiguar”.

Sin embargo, contó que aunque creía saber quién era el autor de las amenazas, se enteró que no era esa persona ya que “no tiene ni idea dónde estoy”.

También, sin mencionar nombres, expresó: “No sé por qué este sujeto se lo toma personal, si yo no he dado nombres en ningún momento”.

Esta expresión ha sido interpretada por varios usuarios en redes sociales que aseguran que se está refiriendo a su expareja Juan Esteban Ibarra.

La mujer agregó que recientemente recibió una llamada en la que una persona, supuestamente, “amiguita, moza, amante, o no sé cómo decirle… me dijo que esta persona era peligrosa; que era mal relacionada, que tuviera cuidado y que si me podía ir de este sector mucho mejor”.

Manuela Gómez, expresó que esto le habría dado pistas sobre quién esta detrás de las amenazas en su contra y que: “Blanco es gallina lo pone… Si esta persona es mal relacionada, uno creería que la amenaza tiene que ver con esa esta persona, pero en ningún momento he mencionada a absolutamente nadie, porque quiero tener primero pruebas contundentes”.

Posteriormente Manuela Gómez habló de las mujeres señalando que: “Hay muchas que son realmente toxicas e inmaduras y creerán que porque en este momento lo tienen a él yo me voy a meterme y a pelearlo o a quitárselo a alguien, y esas no son mis intenciones”.

También dice que eso le da a pensar que “de pronto, una persona que está saliendo con él (su exnovio) me está amenazando a mí para que me aleje de él y no lo busque”.

Agrega que “ahora resulté que yo fui la moza durante todo este tiempo, porque él mismo me los hizo saber”, aseguró la mujer.

Además, analiza que “si yo fui la moza y la otra persona fue la mujer, con mayor razón podría estarme amenazando para que no me acerque más a él” y cuenta que minutos antes de la grabación del video, “él vino aquí donde yo estoy tranquila, vino en la peor posición de un hombre patán, grosero, gritándome y chistándome que me callara y me dijo que yo en ningún momento fui la mujer de él, que yo siempre fui la moza, la amante y que iba a tomar acciones en contra mía”.

Finalmente la mujer expresa que decidió dar su versión de la situación que está atravesando “por si de pronto algo sucede; yo no tengo por qué mentir y ojalá pueda conseguir las pruebas para estar 100% segura, porque cuando él reacciona de manera violenta, lo único que hace es darme la razón de lo que yo siento”.